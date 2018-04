Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Flugzeug neben Flugzeug neben Flugzeug

Aufgereiht stehen sie dicht an dicht: Weiße Jumbo-Jets, graue Militär-Flugzeuge, ein gelbes Propeller-Flugzeug, ein schwarzer und ein roter Helikopter. So viele Fluggeräte! Und warum stehen die alle an einem Ort?