Dieser kleine Spielzeug-Fisch wurde vor 500 Jahren geschnitzt. Foto: Daniel Karmann/dpa (dpa)

„Es gibt fast kein Spielzeug aus dieser Zeit aus Holz, was noch erhalten ist“, sagte eine Expertin am Mittwoch. Denn Holz wurde damals entweder kaputt gespielt oder verheizt oder es ist in der langen Zeit einfach verrottet.

Gefunden wurde der Fisch vor Kurzem, als ein altes Haus in der Stadt Naumburg im Bundesland Sachsen-Anhalt repariert wurde. Er steckte in zwei Schichten aus Lehm. Die Forscher vermuten: Das Spielzeug gelangte beim Bau des Hauses versehentlich dort hinein.