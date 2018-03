Wenn du gern fotografierst, mach doch bei dem Fotowettbewerb «Deutscher Jugendfotopreis» mit. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa (dpa)

Im offenen Wettbewerb etwa kann man frei wählen, was man fotografieren möchte, nur keine Fotos von sich selbst. Das können Fotos von Tieren sein oder von besonderen Orten. Oder auch von etwas, das dich beschäftigt - weil du es zum Beispiel ungerecht findest.

Beim Jahresthema „Ich und die Welt“ geht es darum, wie man sich selbst in der Welt sieht. Also: Fotos von einem selbst, zum Beispiel an deinem Lieblingsort oder an einem Ort, der dir wichtig ist.

Mitmachen kann man bis zum 15. März. Mehr Infos zum Wettbewerb und und zu den Preisen findest du im Internet unter: www.jugendfotopreis.de