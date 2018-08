Ganz schön gruselig! So gut schminkt sich die Künstlerin Kika. Foto: Darko Vojinovic/AP/dpa (dpa)

In den Videos schminkt sie sich, mal als Hexe, mal als Gespenst oder Holzpuppe. Sogar ihren Kopf kann sie verschwinden lassen. Dafür braucht die Frau nur Pinsel und Farbe.

Um eine Fratze zu malen, braucht Kika fünf bis neun Stunden. Manchmal filmt sie sich dabei. Ausschnitte davon veröffentlicht sie dann als Video im Internet. Kika lebt in dem Land Serbien, das liegt in Osteuropa. Aber auch Leute in anderen Ländern kennen die Schmink-Künstlerin, weil sie auf YouTube so bekannt ist.

Schon als Kind habe sie gerne auf besondere Untergründe gemalt, erzählt Kika. „Ich habe eine Wand angemalt, Riesenärger mit meinen Eltern gekriegt, mich unterm Tisch versteckt und dann dessen Unterseite angemalt.“