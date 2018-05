Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Freude und Trauer nach dem Finale

Zwischen Glückspilzen und Pechvögeln lagen an diesem Abend nur ein paar Meter. Die einen hockten traurig auf dem Rasen. Die anderen feierten daneben ihren Sieg in der Champions League (gesprochen: tschämpiens liig). Kurz zuvor hatte Real Madrid am Samstag das Finale gegen den FC Liverpool mit 3:1 gewonnen.