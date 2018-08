An solchen Brunnen kann man unterwegs Trinkwasser zapfen. Foto: Michael Hanschke/dpa (dpa)

Das Wasser aus normalen Brunnen kann man normalerweise nicht trinken. Deshalb gibt es in manchen Städten spezielle Trinkbrunnen. Die stehen zum Beispiel auf Plätzen oder auf dem Gehweg. Aus den Brunnen sprudelt Trinkwasser. Man kann entweder direkt von dem Wasserstrahl trinken oder sich seine Wasserflasche auffüllen.

Solche Brunnen gibt es zum Beispiel in den Städten Berlin und Hamburg. In großen Städten anderer Ländern sind die Brunnen aber oft noch weiter verbreitet. Das gilt zum Beispiel für Paris in unserem Nachbarland Frankreich und für Wien in Österreich.