Frühstück und wichtige Gespräche in China

Erst trafen sie sich zum Frühstück, dann wurde viel geredet. Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel ist gerade für zwei Tage in dem Land China in Asien unterwegs. Am Donnerstagmorgen traf sie sich dort mit dem Chef der Regierung: dem chinesischen Ministerpräsidenten Li Keqiang.