Der Wettbewerb läuft ungefähr so ab wie der DFB-Pokal in Deutschland. Es spielen dort Mannschaften aus unterschiedlichen spanischen Ligen gegeneinander. Am Samstag gewann das Team aus Barcelona gegen die Mannschaft aus Sevilla mit 5:0.

Der Fußballer Messi holte daraufhin seine Frau und seinen Sohn auf den Platz. Auch die Familien anderer Spieler kamen auf den Rasen. Vielleicht kann die Mannschaft sogar schon nächste Woche weiterfeiern. Am Sonntag könnte der FC Barcelona auch noch spanischer Meister werden.