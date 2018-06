Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Fußballer zurück in Deutschland

Eigentlich wollten die deutschen Fußballer noch viel länger in Russland bleiben. Denn das Ziel bei der Weltmeisterschaft war das Finale am 15. Juli. Doch nach der Niederlage am Mittwoch ging es schon früher als geplant zurück.