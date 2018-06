Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Fußball-Fans lieben Toni Kroos

Beim gemeinsamen Gucken lagen sich die Fußball-Fans in den Armen. Im WM-Stadion in Russland jubelten sie lauthals. Und auch in den vielen Fußball-Kommentaren im Internet rasteten viele Menschen vor Freude beinah aus. Der Grund: Fußballer Toni Kroos!