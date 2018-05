Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Gänsefamilie macht einen Ausflug

In einer Fußgängerzone sind normalerweise viele Menschen unterwegs. Dort können sie von Geschäft zu Geschäft schlendern. Das war offenbar auch für eine Gänsefamilie im Bundesland Nordrhein-Westfalen spannend. Die beiden Eltern und ihre Küken watschelten am Donnerstag von einem Teich in der Nähe in die Geschäftsstraße.