Die Stadt Zwickau lässt zum Geburtstag mit Licht Bilder auf die Häuser malen. Hier ist ein berühmtes Komponisten-Paar zu sehen. Foto: Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild/dpa (dpa)

Zur großen Feier werden an vielen Stellen in Zwickau bunte Bilder mit Licht an die Häuser gemalt. Sie zeigen etwa Ereignisse aus der Geschichte der Stadt. Zum Beispiel ist an einem Haus ein Herz zu sehen mit zwei Figuren. Es ist ein sehr berühmtes Musikerpaar. Die beiden sollen sich in diesem Haus einen Kuss gegeben haben.