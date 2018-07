Diese rätselhaften Striche fanden die Forscher an der Mammut-Rippe. Foto: Marijan Murat/dpa (dpa)

Eine Reihe hat 83 Striche, die andere 90. Was das wohl zu bedeuten hat? Die Forscher wissen es nicht. Sie können nur vermuten. Vielleicht haben die Menschen mit den Strichen auf den Knochen etwas gezählt? Tage vielleicht oder ihre Jagd-Beute?

Der alte Knochen war in einer Höhle auf der Schwäbischen Alb im Süden von Deutschland gefunden worden. Vor langer Zeit lebten darin Menschen. Am Donnerstag zeigten die Forscher die Rippe in der Stadt Blaubeuren in der Nähe der Höhle.