Gelbe Farbe gegen schwarze Kohle

Als wäre die Sonne auf die Erde gekommen: Ganz in Gelb erstrahlte am Dienstag ein großer Kreisverkehr in Berlin. Das ist nicht immer so. Aktivisten einer Umweltschutz-Organisation hatten die Farbe extra ausgeschüttet.