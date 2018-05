Robert Lewandowski ist einer der besten Stürmer der Bundesliga-Geschichte. Foto: Soeren Stache/dpa (dpa)

Der heißt Pini Zahavi. Er sagte in einem Interview: „Robert fühlt, dass er eine Veränderung und eine neue Herausforderung in seiner Karriere braucht. Die Verantwortlichen des FC Bayern wissen darüber Bescheid.“ Klingt also so, als ob Robert Lewandowski bald zu einem anderen Verein wechselt.

Robert Lewandowski gehört zu den besten Torjägern, die es je in der Bundesliga gegeben hat. Er hat schon 180 Tore in Bundesliga-Spielen erzielt. Für Bayern München wäre es ein großer Verlust, wenn der Fußballer gehen würde.