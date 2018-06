An manchen Orten kam regnete es so viel, dass die Feuerwehr helfen musste. Foto: Bernd März/sdpa-Zentralbild/dpa (dpa)

Das Wetter in Deutschland sah am Wochenende also sehr unterschiedlich aus. Im Norden war es an vielen Stellen sonnig und heiß. Aber in anderen Teilen schüttete es vom Himmel.

Solche Unwetter gab es am Samstag etwa in den Bundesländern Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen im Westen. Einige Gewitter waren so stark, dass auch Bäume umstürzten. An mehreren Stellen schlugen Blitze ein. Auch in den Bundesländern Thüringen und Sachsen im Osten Deutschlands erlebten die Menschen Unwetter.

Starke Gewitter entstehen oft, wenn kühle und warme Luft aufeinander treffen. Das passiert zu dieser Jahreszeit häufiger.