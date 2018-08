Jakobs-Kreuzkraut ist für Pferde und Rinder gefährlich. Wenn sie viel davon fressen, können sie sterben. Foto: Felix Kästle/dpa (dpa)

Im Moment sieht man das Kreuzkraut besonders oft an Wegesrändern und auf Wiesen in Süddeutschland. Es kann sich besser ausbreiten, weil Gras und andere Pflanzen bei dem trockenen Wetter nicht so gut wachsen. Ein Experte sagt: Auch der Klimawandel sorge dafür, dass giftige Kräuter ausbreiten.

Gefährlich ist die Pflanze zum Beispiel für Rinder und Pferde. Die Tiere können sogar sterben, wenn sie viel davon fressen. Das kann etwa dann passieren, wenn das Kraut in getrocknetem Futter wie Heu steckt. Dann merken die Tiere nicht, dass sie es fressen.

Auch Menschen sollten die Pflanze nicht essen. Fachleute raten außerdem dazu, sie nur mit Handschuhen anzufassen.