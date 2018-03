Vorsicht, hier kann es glatt sein! Foto: Fabian Sommer/dpa (dpa)

Glatteis dagegen entsteht durch kühlen Regen. Trifft dieser Regen auf den unterkühlten Boden, friert er dort sofort fest. Autos oder Fußgänger kommen dann schnell ins Rutschen.

So war es am Donnerstag auch in einigen Teilen Deutschlands. Zum Beispiel in den Bundesländern Nordrhein-Westfalen, Hessen und Rheinland-Pfalz. Dort machten Schnee und glatte Straßen Probleme, besonders im Verkehr.