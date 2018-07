Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Glück als Schulfach

Erste Stunde Mathe, dann Biologie. Und in der dritten Stunde steht Glücklichsein im Stundenplan. So könnte ein Tag von Schülern im Land Indien aussehen. Dort hat in der Hauptstadt Neu Delhi am Montag der Unterricht im Fach „Glück“ angefangen. Der Unterricht ist für alle Kinder bis zur achten Klasse.