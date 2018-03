Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Glücklich in Dortmund

Der Fußballer Michy Batshuayi fühlt sich gerade ziemlich wohl. Seit Kurzem spielt er für den Fußball-Verein Borussia Dortmund. „Es ist einfach perfekt hier. Wie in einer Familie. Das ist das, was ich brauche“, sagte er am Donnerstagabend.