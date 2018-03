Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Goldene Oscars für lustige Skelette

Auch Skelette können lustig und lebendig sein. Das ist zumindest im Film „Coco“ so. Der Animationsfilm hat am Sonntag gleich zwei Preise gewonnen, zwei Oscars. Das sind die goldenen Figuren, die jedes Jahr in Hollywood im Land USA vergeben werden.