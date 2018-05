Vor Freude über eine weitere Goldmedaille springt Laura Dahlmeier in die Luft. Foto: Michael Kappeler/dpa-Zentralbild/dpa (dpa)

Laura Dahlmeier ist eine deutsche Biathletin. Beim Biathlon fahren die Sportler auf Langlauf-Skiern um die Wette und schießen auf Zielscheiben.

Trotz eisiger Temperaturen setzte sich Laura Dahlmeier direkt nach dem Start an die Spitze. Beim Schießen machte die 24-Jährige aber einen Fehler. So wurde plötzlich der Abstand zu ihrer Verfolgerin viel kleiner. Doch Laura Dahlmeier ließ sich nicht nervös machen und kam dann doch als Erste ins Ziel.

Am Wochenende hatte die Sportlerin bereits ihr erstes Rennen bei den Olympischen Winterspielen im Land Südkorea gewonnen. Am Montag durfte sie dann zum zweiten Mal auf das oberste Podest klettern. Vor lauter Freude sprang sie sogar in die Luft.