Große Freude über 100 Tore

Beim Fußballspielen Tore zu schießen ist ein tolles Gefühl! In der Champions League (gesprochen: tschämpiens liig) konnte sich ein Spieler jetzt besonders freuen: Lionel Messi vom spanischen Verein FC Barcelona. In dem Wettbewerb für die besten Vereine in Europa schoss er sein einhundertstes Tor.