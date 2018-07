Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Großer Auftritt für gerettete Jungen

Mehrere Fußballer dribbeln herein. Alle großen Fernsehsender in Thailand übertragen live. Bei dem Termin am Mittwoch traten aber keine Fußball-Profis auf. Es waren zwölf Jungen und ihr Trainer.