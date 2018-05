Rad-Profis fetzen durch die israelische Hauptstadt Jerusalem. Foto: Sebastian Scheiner (dpa)

Diesmal aber startet die Rundfahrt im Land Israel! Das liegt im Nahen Osten, weit weg von Italien.

Am Freitag ging es in der israelischen Hauptstadt Jerusalem los. Dort mussten die Rad-Profis auf einer kurzen Strecke durch die Stadt kräftig in die Pedale treten. Am Samstag und Sonntag brausen die Sportler auf zwei längeren Strecken durch das Land.

Erst danach geht es für die Sportler nach Italien. Dort fahren sie alle anderen Etappen. Etappen werden die einzelnen Rennen genannt, in denen die Fahrer gegeneinander antreten. Davon gibt es beim Giro d`Italia 21 Stück! Die letzte Etappe des Giro führt durch die italienische Hauptstadt Rom.