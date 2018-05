Sölle sind vor langer Zeit in der Eiszeit entstanden. Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa (dpa)

Fachleute nennen so ein Gewässer auch Soll. Sölle sind vor langer Zeit in der Eiszeit entstanden. Sie kommen vor allem in den Bundesländern Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg vor. Das Wasser in den Söllen kommt vor allem vom Regen.

Naturschützer wollen solche Sölle schützen. Denn dort leben oft Tiere wie Frösche und Molche. Auch Wasservögel, Libellen und Schnecken fühlen sich dort wohl.