Der Blick des Uhus kommt Menschen ganz schön grimmig vor. Foto: Peter Gercke/dpa-Zentralbild/ZB (dpa)

Mit seinen orange-gelben Augen kann der Uhu richtig gut sehen, sogar nachts. Bei vielen Vögeln liegen die Augen seitlich am Kopf. Tauben zum Beispiel können so sehen, was links und rechts von ihnen passiert. Beim Uhu ist das anders.

Bei ihm liegen die Augen nebeneinander an der Vorderseite des Kopfs. Damit der Vogel trotzdem alles mitbekommt, nutzt er einen Trick: Uhus und andere Eulen können ihren Kopf weit nach hinten drehen. So behalten auch sie den Überblick. Der Uhu und andere Tiere sind gerade auf einer Messe in der Stadt Magdeburg zu sehen.