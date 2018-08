Familie, Natur und Sonne sorgen für Entspannung in den Ferien. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa (dpa)

Forscher wollten von den Menschen in Deutschland wissen: Wie haben sie sich erholt. Und was haben sie in den Ferien gemacht? Dabei kam heraus, dass die meisten Menschen die Zeit so richtig genossen habe. Sie waren viel draußen und haben sich über die Sonne gefreut. Außerdem haben sie ganz viel Zeit mit ihren Familien verbracht.

Die Forscher befragten für ihre Ergebnisse mehr als tausend Menschen. Die Ergebnisse veröffentlichten sie am Donnerstag.