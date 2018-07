Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Gutes Wetter für Segelflieger

Wie große Vögel am Himmel, so ähnlich schweben Segelflugzeuge in der Luft. Anders als andere Flugzeuge fliegen sie ohne Motor. Segelflieger nutzen für ihren Flug aufsteigende Luft. Bei den warmen Temperaturen in diesen Tagen funktioniert das ganz gut.