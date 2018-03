Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Häuser auf Stelzen im Wasser

Diese Häuser stehen wie auf Stelzen im Wasser. Sie sind Nachbauten von Dörfern, wie es sie etwa vor sehr langer Zeit in der Steinzeit gab. Die Häuser stehen in einem Ort am Bodensee im Bundesland Baden-Württemberg. Dort gibt es heute ein Museum. In dem Museum kannst du sehen, wie die Menschen damals gelebt haben. Gerade reparieren Handwerker dort ein Dach.