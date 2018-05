Eine Figur auf diesem Foto erkennst du vielleicht: den zotteligen Chewbacca aus «Star Wars». Foto: Joel C Ryan/Invision/AP/dpa (dpa)

Die Geschichte spielt vor den anderen Filmen. Han Solo ist also noch ein junger Mann. Er wird auch nicht wie früher von dem Schauspieler Harrison Ford gespielt. Der neue Schauspieler heißt Alden Ehrenreich.

Am Dienstag kam er zusammen mit seinen Kollegen zu einem großen Film-Festival in unserem Nachbarland Frankreich. Dort wurde der Film über Han Solo zum ersten Mal gezeigt. So eine Vorführung wird Premiere genannt, meist laufen dabei alle über einen roten Teppich.

Am 24. Mai kommt der Film bei uns in die Kinos. Die ein oder andere Figur wird Star-Wars-Fans sicher bekannt vorkommen: allen voran natürlich der zottelige Chewbacca. Auch er lief am Dienstag über den roten Teppich.