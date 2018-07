Am Freitag soll es nochmal sehr warm werden in vielen Teilen von Deutschland. Foto: Frank Molter/dpa (dpa)

Die bisher höchste Temperatur in diesem Jahr hatten die Experten Ende Mai gemessen. Da war es in der Stadt Lingen in Niedersachsen 34,2 Grad Celsius warm.

Selbst wenn es mit dem Rekord klappt: Gleich danach könnte es auch etwas abkühlen. Denn am Freitag und Samstag soll es auch einige Sommergewitter mit Regen, Blitz und Donner geben.