Straßen zu überqueren ist für Kröten gefährlich. Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa (dpa)

Zum Glück gibt es freiwillige Helfer, die die Kröten über die Straßen tragen. Natürlich nicht jede einzeln! Das würde zu lange dauern.

Das Ganze funktioniert so: Entlang der Straße wird ein Schutzzaun errichtet. An dem wandern die Tiere entlang. In bestimmten Abständen sind Eimer in den Boden gelassen. In den plumpsen die Kröten hinein. Regelmäßig tragen die Helfer dann die Eimer über die Straße.