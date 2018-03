Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Herzlichen Glückwunsch zum vierten Mal

Die Kanzlerin Angela Merkel hat sich gefreut. Das konnte man am Mittwoch im Bundestag gut an ihrem Gesicht sehen. Dabei kannte sie das alles schon und wusste, was passieren würde. Denn sie wurde schon zum vierten Mal zur Bundeskanzlerin gewählt!