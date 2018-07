Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Wolken verdunkeln den Himmel, Blitze leuchten auf und es donnert laut. Gewitter sehen oft toll aus. Auch Experten beobachten die Blitze genau. Sie zählen sie sogar mit speziellen Antennen überall in Deutschland. Die erkennen einen Blitz an der elektrischen Spannung. Etwa 443 000 Blitze kamen vergangenes Jahr auf der Erde an, berichteten Fachleute am Donnerstag. Sie sagten auch, wo die meisten Blitze zu sehen waren: im Landkreis Garmisch-Partenkirchen in Bayern. Das ist ganz im Süden von Deutschland in den Bergen.