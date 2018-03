Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Hier heißen alle Uta

Dürfen wir vorstellen? Das ist Uta. Sie steht an einer großen Kirche in Naumburg, einer Stadt im Bundesland Sachsen-Anhalt. Ihr ganzer Name lautet Uta von Ballenstedt. Mit ihrem Vornamen ist sie in Naumburg gerade nicht allein. Denn in der Stadt treffen sich ganz viele Frauen mit dem Namen Uta.