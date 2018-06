Damit auch nachts gearbeitet werden kann, stehen auf der Zugbildungsanlage viele helle Lampen. Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa (dpa)

Das passiert in der Zug-bil-dungs-an-la-ge. Puh, was für ein schwieriges Wort! In so einer Anlage werden aus vielen Waggons lange Züge zusammengepuzzelt.

Eine große und sehr moderne Zugbildungsanlage wird am Freitag in der Stadt Halle im Bundesland Sachsen-Anhalt eröffnet. Sie besteht aus vielen Gleisen. Auf denen werden die Waggons hin- und hergeschoben bis sie am richtigen Platz sind. Rangieren nennt man das.

Besonders sind auch die mehr als Tausend hellen Lampen. So kann auf der Anlage auch nachts sicher gearbeitet werden. Schließlich sollen etwa 2400 Waggons täglich durch die Anlage rollen.