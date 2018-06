Auch Bäume können unter langer Trockenheit leiden. Foto: Bernd Settnik/ZB/dpa (dpa)

Wenn es im Sommer heiß wird, brauchen Bäume besonders viel Wasser. In der Stadt ist es dann aber oft noch wärmer als beispielsweise im Wald. Beton auf Straßen etwa speichert tagsüber die Wärme und gibt sie nachts an die Umgebung ab. Den Bäumen fehlt deshalb kühle Luft.

Weil in Städten viele Flächen zugepflastert sind, kann der Boden bei Regen nicht so viel Wasser aufnehmen wie etwa eine Wiese. All dies führt dazu, dass Bäume in der Stadt oft stark unter Trockenheit leiden. Es ist einfach schwierig für sie, an Wasser heranzukommen.

Im Bundesland Brandenburg gab es deswegen sogar einen Aufruf: Bürger sollen dort Bäume und andere Pflanzen mit Wasser versorgen. Wie viel Wasser ein Baum am Tag braucht, hängt von der Baumart und seinem Alter ab, sagt eine Fachfrau. Ein ausgewachsener Straßenbaum benötige etwa 9 bis 14 Liter am Tag.