Hilfe nach einem schweren Erdbeben

Helfer suchen nach Vermissten. Menschen schlafen in Zelten, weil ihre Häuser zerstört sind. So sah es am Montag auf der Insel Lombok in Asien aus. Dort hatte am Sonntag die Erde gewackelt. Bei dem Erdbeben starben Menschen und viele wurden verletzt. Lombok gehört zum Land Indonesien im Indischen Ozean. In dieser Region kommt es häufiger zu Erdbeben.