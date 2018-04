Auch dieser Junge kennt das Problem: Hausaufgaben sind manchmal zum Verzweifeln. Foto: Thomas Eisenhuth/dpa-Zentralbild/dpa (dpa)

Doch während die meisten ihre Bücher wütend in die Ecke geschmissen hätten, hatte der Junge in seiner Not eine andere Idee. Er rief die Polizei. „Man hörte einen Jungen, der sehr aufgelöst am Telefon klang und wimmerte“, berichtete die Polizei am Dienstag. Dann brach die Verbindung ab.

Die Polizisten machten sich Sorgen. Deshalb fuhren sie zu dem Jungen nach Hause. Dort erkannten sie, was los ist. Bei den Aufgaben helfen konnten sie dem Jungen aber wohl trotzdem nicht.