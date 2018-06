Der Pfarrer steht auf einer Feuerwehr-Drehleiter. Das Ehepaar schwebt am Drahtseil. Foto: Peter Gercke/dpa-Zentralbild/dpa (dpa)

Ein Paar aus dem Bundesland Sachsen hat den Spruch nun wirklich wahr gemacht. Für ihre Hochzeit schwebten die beiden tatsächlich in der Luft. Und zwar in 14 Metern Höhe, also 7 plus 7.

Dafür spannte ein Hochseil-Artist im Ort Löbnitz ein Seil zwischen einen Turm und eine Stadtmauer. Mit dem Motorrad fuhr er dann auf dieses Seil. Und unten dran hing eine Schaukel, in der das Brautpaar saß.

Der Pfarrer kam mit einer Feuerwehr-Drehleiter bis zu dem Paar hoch. Dann sagten beide: Ja. Und tauschten die Ringe aus. Dazu sang ein Sänger: „Ich bin voll auf Wolke sieben.“