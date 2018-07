Eine Hummel sucht nach Nahrung. Foto: Mohssen Assanimoghaddam/dpa (dpa)

Der Grund: Manche Pflanzen wollen ihren kostbaren Pollen nicht so einfach hergeben. Sie verschließen ihn in kleinen Staubbeuteln.

Durch das Schütteln fällt der Pollen auf den Körper der Hummel und bleibt in ihrem Pelz hängen. Sie bürstet die Pollen aus ihren Haaren und sammelt ihn in Taschen an ihren Beinen. Hummeln fressen ihn nämlich gerne.