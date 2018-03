Zottelige Hunde und ein Junge sind die Helden des Films «Ataris Reise». Foto: Twentieth Century Fox /Berlinale/dpa (dpa)

Auch der Eröffnungsfilm ist in diesem Wettbewerb. Er heißt „Ataris Reise“ und spielt in der Zukunft im Land Japan. Alle Hunde sind auf eine Müll-Insel verbannt worden. Der 12-jährige Atari will dort seinen Hund Spot suchen und freundet sich mit einem Rudel Mischlingshunde an. Sie helfen ihm.

Bei der Berlinale gehen oft die Schauspieler aus den Filmen über einen roten Teppich. Sie beantworten dort zum Beispiel Fragen von Reportern. Wenn „Ataris Reise“ gezeigt wird, trotten aber keine Hunde über den Teppich. Denn auch im Animationsfilm spielen Schauspieler eine wichtige Rolle: Sie geben den Figuren ihre Stimme. Deshalb dürfen auch hier Stars über den roten Teppich laufen.

Der Film soll erst in einigen Wochen in die Kinos kommen. Noch ist nicht klar, für welches Alter er ist. Also, ob du ihn allein sehen kannst oder lieber in Begleitung eines Erwachsenen.