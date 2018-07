Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Im Garten wachsen Schwerter

Sie wachsen hoch, sehr gerade und ihre vielen Blüten leuchten in bunten Farben. Jetzt ist die beste Zeit, um sich an Gladiolen zu erfreuen. Diese Pflanzen entfalten gerade in vielen Gärten ihre Pracht.