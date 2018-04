Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

In der Arktis gibt es Müll aus weit entfernten Orten

Was macht denn Müll aus Deutschland in der Arktis? Diese Region liegt doch weit von uns entfernt. Trotzdem fanden Wissenschaftler heraus: In der Arktis gibt es Müll, der aus Deutschland stammt. Und nicht nur von dort. Sie entdeckten auch Kunststoff, der für Plastiktüten verwendet wird, die besonders in Nordamerika verbreitet sind.