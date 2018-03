Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

In der Ausstellung riecht's nach Pizza

Mmmh, eine Pizza mit Spinat, Käse und Tomatensoße. Essen darfst du sie aber nicht. Die Pizza hängt nämlich in einer Ausstellung in der Stadt Düsseldorf in Nordrhein-Westfalen. Weil Pizza bei vielen Menschen so beliebt ist, beschäftigen sich manchmal auch Künstler damit.