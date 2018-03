Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

In der Kirche klettern statt beten

In dieser Kirche klettern Menschen an der Wand hoch! Dabei wird an solchen Orten eigentlich gebetet. Aber in die Kirche in der Stadt Mönchengladbach im Westen Deutschlands kamen nicht mehr genügend gläubige Menschen. Deswegen ist sie jetzt eine Kletterhalle.