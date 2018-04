Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

In die Trillerpfeife pusten statt Feuerwehrauto fahren

Sie pusteten in Trillerpfeifen, streckten Fäuste in den Himmel und hielten Plakate hoch. So konnte man am Dienstag zum Beispiel Feuerwehrleute an einigen Flughäfen sehen. Statt zu arbeiten, protestierten sie.