Auch Innereien kann man essen. Hier probieren Gäste eine zubereitete Schweine-Leber. Foto: Sina Schuldt/dpa (dpa)

Trotzdem ist es in Deutschland eher unüblich, Innereien zu essen. Das war früher noch anders. Besonders in Zeiten, in denen die Menschen wenig zu essen hatten. Die Menschen gaben sich große Mühe, nichts Essbares wegzuwerfen.

Jedes Stück war wichtig - auch die Innereien. Daran erinnern manche Leute heute wieder. Schließlich werden Tiere geschlachtet, damit Menschen Fleisch essen können. „Wenn schon getötet wird, dann muss auch alles gegessen und alles verwertet werden“, sagt zum Beispiel der Tierarzt Michael Rickert.

Auch deshalb stehen in manchen Restaurants Innereien wieder auf der Speisekarte.