Diese Tiere sind sehr selten: Borstenkaninchen leben nur in Asien. Foto: Bed Khadka/dpa (dpa)

Das liegt daran, dass das Borstenkaninchen zu den seltensten Säugetieren der Welt gehört. Die borstigen Tiere leben am Rande des Himalaya-Gebirges. In dem Park hatte sich so ein Kaninchen zuletzt vor mehr als 30 Jahren blicken lassen.

Nun hoppelte das Jungtier in die Foto-Falle. Naturschützer gehen davon aus, dass es auf der Welt nur wenige Hundert Borstenkaninchen gibt. Um so ein Tier vor die Kamera zu bekommen, braucht man also jede Menge Glück.